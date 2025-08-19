Автогонщик Атоев назвал главные признаки изношенных и некачественных шин

Один из ведущих участников программы развития российского автоспорта SMP Racing, автогонщик Владимир Атоев в беседе с RT дал рекомендации по выбору автомобильных шин и рассказал, на какие признаки износа и некачественного изготовления водителям стоит обращать внимание.

Он отметил, что главным показателем необходимости замены шин является глубина протектора. Если у легкового автомобиля этот показатель снижается менее чем до 1,6 мм, сцепление с дорогой резко ухудшается, что напрямую сказывается на безопасности движения. Атоев посоветовал автовладельцам регулярно контролировать глубину протектора с помощью глубиномера или встроенных индикаторов.

В числе признаков некачественных шин эксперт назвал дефекты, которые можно заметить еще на этапе покупки: неровный рисунок, различающаяся жесткость, резкий запах технической резины. К опасным дефектам он также отнес трещины, расслоение протектора, вздутия и пузыри на боковинах. Для б/у шин важным критерием служит срок эксплуатации: изделия старше пяти–шести лет и имеющие следы некачественного ремонта считаются небезопасными.

По словам Атоева, использование изношенных, бракованных или неправильно восстановленных шин приводит к увеличению тормозного пути, снижает управляемость автомобиля и повышает вероятность дорожно-транспортных происшествий. Он подчеркнул, что для подержанных шин особенно важно проводить регулярный контроль состояния и своевременно заменять их.

Автогонщик напомнил водителям, что своевременная замена шин является необходимым условием безопасности, особенно в сложных погодных условиях.