«Безопасность усилена кратно»: профсоюз и охрану КАМАЗа возглавили офицеры ФСБ

Значимые перестановки произошли в руководстве КАМАЗа. Кресло заместителя гендиректора по безопасности занял экс-начальник ФСБ Челнов Сирень Галиакберов. Место ему уступил другой бывший сотрудник органов госбезопасности Ильдар Шамилов, который возглавил 40-тысячный профсоюз КАМАЗа. Что стоит за рокировкой, разбиралась корреспондент «Татар-информа».

Сергей Когогин подписал приказ о назначении нового заместителя гендиректора по безопасности Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Смена «силовых» кадров

Сегодня официально было оформлен на должность новый руководитель блока безопасности на КАМАЗе. Глава предприятия Сергей Когогин подписал приказ о назначении бывшего руководителя службы УФСБ Татарстана по Набережным Челнам и Закамью 60-летнего Сиреня Галиакберова заместителем гендиректора по безопасности.

Галиакберов занял должность, которую накануне освободил 66-летний Ильдар Шамилов, отвечавший за безопасность на автогиганте почти 20 лет. Вчера Шамилова избрали председателем профсоюзного комитета КАМАЗа.

«Ротация произошла потому, что Ильдар Шамилов был выдвинут на вакантную должность председателя профкома. Вчера его единогласно избрали, а сегодня с утра был подписан приказ о назначении Сиреня Галиакберова на должность заместителя директора по безопасности», – сообщил «Татар-информу» руководитель пресс-службы КАМАЗа Олег Афанасьев.

Чем известен Сирень Галиакберов?

Сирень Галиакберов уроженец села Шалты Бавлинского района. Отец возглавлял местный колхоз. Окончил юрфак КГУ и защитил в 80-х годах кандидатскую диссертацию по философии борьбы социалистической демократии с бюрократизмом.

Сирень Галиакберов (справа) запомнился на должности главы ФСБ борьбой с экстремизмом и радикализмом Фото: «Вести КАМАЗа»

Брат Галиакберова тоже юрист. Айдар Фатихович уже пять лет работает заместителем председателя Верховного Суда Республики Татарстан по гражданским делам.

Супруга Сиреня Фатыховича также очень известный в городе человек – Альфинур Галиакберова долгое время была главным финансистом Челнов, сейчас занимает пост ректора местного педуниверситета.

Сирень Галиакберов является одним из самых влиятельных силовиков Закамья и Татарстана. Его поставили на должность начальника челнинской службы УФСБ в апреле 2006 года. До этого он также более 15 лет проработал в органах госбезопасности.

На КАМАЗ он пришел через два месяца после отставки в ФСБ – в июне 2021 года он вышел на пенсию. Назначение на должность советника гендиректора выглядело тогда как обеспечение «золотым парашютом» бывшего силовика. Причем он был не единственным советником на КАМАЗе по безопасности: в такой же должности работали Файзулла Хусниев – бывший глава УВД Челнов и Александр Евграфов – экс-прокурор Автограда.

Галиакберов запомнился на должности главы ФСБ борьбой с экстремизмом и радикализмом. Под его руководством была ликвидирована «кузница ваххабитских кадров» в медресе «Йолдыз» и несколько экстремистских ячеек.

Он лично участвовал в операции по освобождению из плена похищенного сына Якова Геллера – Анатолия. В то время Геллер занимал должность начальника управления по эксплуатации жилья горжилуправления Челнов (после он возглавит агентство по госзаказу). Сирень Галиакберов ездил за Анатолием в Чечню, где тот пробыл почти два месяца в подвальном помещении.

При нем началась борьба с молодежными группировками, действующими по понятиям АУЕ (запрещенная в России экстремистская организация), возникшими в 2010-е.

С назначением заместителем гендиректора КАМАЗа «золотой парашют» по сути перестает быть таковым, ведь в новой должности Галиакберов получает реальную сферу деятельности и большую зону ответственности на автогиганте.

Почему Шамилов отправился в профсоюз?

По данным газеты «Вести КАМАЗа», первоначально было два кандидата на пост председателя профсоюза. Но один из них был отстранен, потому что не входил в этот самый комитет. В итоге кандидатура Шамилова осталась единственной.

Бывший сотрудник органов госбезопасности Ильдар Шамилов возглавил 40-тысячный профсоюз КАМАЗа Фото: «Вести КАМАЗа»

Ильдар Шамилов начинал свою деятельность с работы на заводе «Радиоприбор», затем с 1983 по 2003 год был начальником отдела организационно-аналитического анализа КГБ ТАССР. После работал на КАМАЗе. При нем КАМАЗ начал вести борьбу с контрафактной продукцией на нелегальном рынке.

Он никогда не был непубличным человеком, но в 2014 году неожиданно избрался депутатом Госсовета пятого созыва и входит в состав текущего – шестого созыва. Он является членом партии «Единая Россия» и депутатской группы «ТНВ».

Шамилов активно вносит законодательные инициативы, среди наиболее интересных – об ограничении торговли алкоголем.

Например, в июне прошлого года он предложил ввести запрет на работу алкомаркетов в жилых домах, но она не прошла. Сейчас на рассмотрении депутатов законопроект, написанный в соавторстве с Романом Мугерманом об ограничении мест продажи пива по площади магазинов.

Недавно Шамилов принимал участие в нашумевшем обсуждении переименования села Сиктерме-Хузангаево Алькеевского района, из которого предлагалось убрать имя чувашского народного поэта Петра Хузангая.

«Во-первых, не часто ли мы меняем название? Может быть, надо прекратить? А во-вторых, меня насторожила следующая фраза в протоколе. Здесь указано, что затраты из бюджета не понадобятся. Оказывается, некий предприниматель берет на себя все расходы по переименованию. Не пошли ли жители на поводу у этого предпринимателя, который обещал им какие-то золотые горы?» – заявил депутат.

Профсоюзная организация КАМАЗа – крупнейшая в республике Фото: «Вести КАМАЗа»

«Теперь безопасность на КАМАЗе усилена кратно»

Профсоюзная организация КАМАЗа – крупнейшая в республике. В него входят 38,4 тысячи человек. Организация включает 54 первичные профсоюзные организации подразделений.

С 80-х годов профсоюз возглавлял Гумер Нуретдинов. Он занимал должность более 30 лет и в 2014 году, уже достигнув солидного возраста – 70-летия, покинул профсоюз.

На смену ему пришел Александр Васильев с большим опытом аналогичной работы на прессово-рамном заводе КАМАЗа. Он смог вывести работу профсоюза автогиганта на очень высокий уровень – в 2015 году его признали лучшим профсоюзным лидером в сфере автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения России. Однако в 2020 году он ушел из жизни.

Вакантное место занял Кирилл Пузырьков, до этого руководивший «Челныводоканалом». Проработав всего 1,5 года, он решил покинуть КАМАЗ по собственному желанию.

Кирилл Пузырьков, поработав всего 1,5 года, решил покинуть КАМАЗ по собственному желанию Фото: «Вести КАМАЗа»

«Появилась потребность в новом сильном лидере профсоюза, чтобы руководить такой огромной организацией. А Шамилов, он как раз реально сильный, системный человек, который много лет возглавлял такой сложный блок, как обеспечение безопасности на КАМАЗе», – отметил источник «Татар-информа».

Другой источник сообщил, что на КАМАЗе всегда была мощная профсоюзная организация, а ее руководитель имел большой вес и стоял на одной ступеньке с топ-менеджерами предприятия.

По его мнению, назначение Галиакберова можно трактовать тем, что в текущих условиях возрастает вопрос безопасности промышленных предприятий. «Человек имеет большой опыт и в городе пользуется огромным влиянием», – добавил источник.

Третий источник агентства также считает, что кадровые перестановки призваны укрепить безопасность автогиганта.

«Видимо, в сегодняшней ситуации КАМАЗ решил усилить эти позиции. Шамилов остался на КАМАЗе, и пришел новый сотрудник – Галиакберов. Теперь безопасность на КАМАЗе усилена кратно», – заключил источник «Татар-информа».