Автоэксперты рассказали, как избежать поломки автомобиля в ливень

В дождливую погоду стоит отказаться от поездок на машине или хотя бы не рисковать, если вы все-таки оказались за рулем. Такое мнение выразили автоэксперт Игорь Моржаретто и адвокат, вице-президент движения «Автомобилисты России» Леонид Ольшанский, их слова приводит «Радио 1».

Моржаретто пояснил, что не стоит пытаться проехать через лужи – особенно если неизвестна их глубина. По его словам, в подобных ситуациях легко заработать гидроудар, который грозит серьезной поломкой или заменой двигателя.

Ольшанский отметил, что в сильный дождь стоит двигаться медленно, а двигатель нужно защитить от влаги. Он посоветовал открыть капот и накрыть трамблер тряпкой, чтобы избежать заглохшего мотора. Кроме того, важно иметь при себе буксировочный трос – он может пригодиться, если машина застрянет.