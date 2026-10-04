Автоэксперт Зиновьев назвал шесть машин, которые можно купить за 350 тысяч
Автоэксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев назвал шесть моделей, которые можно рассматривать при покупке подержанного автомобиля за 250–350 тыс. рублей. В список вошли LADA Granta, Chevrolet Lacetti, Ford Focus II, Kia Spectra, Mitsubishi Lancer IX и Renault Logan первого поколения, сообщает «Тарантас-ньюс».
Самым практичным вариантом специалист считает LADA Granta. За 300 тыс. рублей еще встречаются автомобили с пробегом около 100 тыс. км. При выборе эксперт рекомендует обратить внимание на версии с простыми восьмиклапанными двигателями. Среди автоматических коробок предпочтительнее классический Jatco JF414E, тогда как роботизированные трансмиссии требуют более тщательной проверки.
У Chevrolet Lacetti основной проблемой становится возраст автомобиля. Двигатели способны выдерживать большие пробеги, однако кузов подвержен коррозии. У старых машин также могут возникать неисправности электрики.
Ford Focus II интересен 100-сильным двигателем объемом 1,6 литра и четырехступенчатой автоматической коробкой 4F27E. При этом за 300–350 тыс. рублей большинство таких автомобилей имеют большой пробег. Поэтому перед покупкой особенно важно проверить состояние кузова, подвески и электрики.
Kia Spectra отличается простой конструкцией. Ее 1,6-литровый двигатель работает на бензине АИ-92, а механическая коробка передач способна служить долго. При этом необходимо своевременно менять ремень ГРМ, а кузов проверять на наличие коррозии.
Еще одним вариантом для тех, кто ищет классический автомат, может стать Mitsubishi Lancer IX. Наиболее распространенный двигатель объемом 1,6 литра считается ресурсным, а четырехступенчатые автоматические коробки F4A41 и F4A42 имеют хорошую репутацию. При этом состояние кузова остается одним из главных критериев при выборе.
Renault Logan первого поколения ценится за простые двигатели и выносливую подвеску. Механические коробки обычно отличаются большим ресурсом, а автомат DP2 требует более тщательной диагностики из-за чувствительности к перегреву.
При выборе автомобиля в бюджете до 350 тыс. рублей эксперт советует не ориентироваться только на марку и пробег. Машина старше 10 лет с пробегом более 200 тыс. км может оказаться удачной покупкой при хорошем состоянии кузова и своевременном обслуживании. Поэтому перед сделкой важно провести диагностику конкретного автомобиля и проверить историю его эксплуатации.