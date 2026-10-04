Автоэксперт Зиновьев назвал шесть машин, которые можно купить за 350 тысяч

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Автоэксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев назвал шесть моделей, которые можно рассматривать при покупке подержанного автомобиля за 250–350 тыс. рублей. В список вошли LADA Granta, Chevrolet Lacetti, Ford Focus II, Kia Spectra, Mitsubishi Lancer IX и Renault Logan первого поколения, сообщает «Тарантас-ньюс».

Самым практичным вариантом специалист считает LADA Granta. За 300 тыс. рублей еще встречаются автомобили с пробегом около 100 тыс. км. При выборе эксперт рекомендует обратить внимание на версии с простыми восьмиклапанными двигателями. Среди автоматических коробок предпочтительнее классический Jatco JF414E, тогда как роботизированные трансмиссии требуют более тщательной проверки.

У Chevrolet Lacetti основной проблемой становится возраст автомобиля. Двигатели способны выдерживать большие пробеги, однако кузов подвержен коррозии. У старых машин также могут возникать неисправности электрики.

Ford Focus II интересен 100-сильным двигателем объемом 1,6 литра и четырехступенчатой автоматической коробкой 4F27E. При этом за 300–350 тыс. рублей большинство таких автомобилей имеют большой пробег. Поэтому перед покупкой особенно важно проверить состояние кузова, подвески и электрики.

Kia Spectra отличается простой конструкцией. Ее 1,6-литровый двигатель работает на бензине АИ-92, а механическая коробка передач способна служить долго. При этом необходимо своевременно менять ремень ГРМ, а кузов проверять на наличие коррозии.

Еще одним вариантом для тех, кто ищет классический автомат, может стать Mitsubishi Lancer IX. Наиболее распространенный двигатель объемом 1,6 литра считается ресурсным, а четырехступенчатые автоматические коробки F4A41 и F4A42 имеют хорошую репутацию. При этом состояние кузова остается одним из главных критериев при выборе.

Renault Logan первого поколения ценится за простые двигатели и выносливую подвеску. Механические коробки обычно отличаются большим ресурсом, а автомат DP2 требует более тщательной диагностики из-за чувствительности к перегреву.

При выборе автомобиля в бюджете до 350 тыс. рублей эксперт советует не ориентироваться только на марку и пробег. Машина старше 10 лет с пробегом более 200 тыс. км может оказаться удачной покупкой при хорошем состоянии кузова и своевременном обслуживании. Поэтому перед сделкой важно провести диагностику конкретного автомобиля и проверить историю его эксплуатации.