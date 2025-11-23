Автоэксперт заявил, что низкая цена на шиномонтаж – риск для колес и безопасности

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Россиянам при выборе шиномонтажной мастерской рекомендуется обращать внимание на качество оборудования, изучать отзывы клиентов и оценивать состояние помещения. Об этом сообщил президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев, добавив, что на качество услуги также влияет ее стоимость. Его слова приводит «ТАСС».

Он отметил, что важнейшим критерием является оснащение сервиса: современный и чистый шиномонтажный станок считается хорошим признаком, а для работы с литыми дисками необходим бесконтактный монтажник, позволяющий избежать повреждений.

По словам Лобарева, обязательным инструментом должен быть динамометрический ключ – если его нет и колеса затягивают «на глаз» пневмогайковертом, это может представлять угрозу безопасности. Качественные сервисы, как правило, предлагают менять старые вентили на новые при сезонной смене шин, и нередко эта услуга включена в стоимость.

Эксперт посоветовал перед обращением в мастерскую заранее посетить сервис или хотя бы понаблюдать за работой через окно. По его словам, об уровне сервиса многое становится понятно буквально за несколько минут. Он подчеркивает, что стоит внимательно читать отзывы – не только о ценах, но и об отношении мастеров к дискам клиентов.

Особенно важны упоминания о аккуратности и чистоте. При этом общее впечатление также имеет значение: порядок в боксе и аккуратность работников позволяет избежать риска получить поцарапанные диски или неправильно затянутые колеса.

Лобарев объяснил, что стоимость услуги напрямую отражает качество и безопасность. Он подчеркнул, что слишком низкая цена всегда связана с повышенными рисками: экономия на шиномонтаже может привести к дорогостоящему ремонту дисков или проблемам из-за некачественной балансировки.

Цена, по его словам, является индикатором готовности сервиса обеспечивать безопасность автомобиля и сохранность колес.

При этом эксперт обратил внимание, что стоимость услуг значительно варьируется: она зависит от региона, города и конкретной станции техобслуживания. По его данным, цена за работу с одним колесом может начинаться примерно от 300 рублей и достигать 5 тысяч рублей и выше – особенно в премиальных сервисах Москвы и Санкт-Петербурга.

Самым точным способом узнать стоимость Лобарев считает прямое обращение в выбранную мастерскую с информацией о размере шин и типе дисков. Многие сервисы, подчеркивает он, заранее публикуют прайс-листы на своих сайтах или в соцсетях.