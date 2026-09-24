Автоэксперт Хайцеэр спрогнозировал рост цен на подержанные машины

Повышение утилизационного сбора приведет к росту цен на подержанные автомобили, однако сильнее всего подорожание затронет машины с хорошим годом выпуска и небольшим пробегом. Об этом NEWS.ru заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По его словам, стоимость востребованных на вторичном рынке автомобилей вырастет вслед за ценами на новые машины. При этом старые автомобили с большим пробегом, которые и сейчас пользуются небольшим спросом, скорее всего, не подорожают.

Хайцеэр отметил, что внутренний рынок качественных и относительно свежих автомобилей с небольшим пробегом отреагирует на повышение утильсбора и скорректируется в сторону роста цен. Одновременно, по его мнению, перед изменением сбора может возникнуть ажиотажный спрос на автомобили.

Эксперт пояснил, что подорожание сделает машины менее доступными для покупателей. При этом рост цен может затронуть не только импортные автомобили, но и модели, которые уже производятся в России или давно локализованы в стране. В частности, он допустил повышение стоимости продукции «АвтоВАЗа».

Хайцеэр также отметил, что покупателям, которые приобретают автомобили по параллельному импорту и хотят сохранить привычный уровень качества, после повышения утильсбора придется потратить больше.

По его мнению, часть покупателей может решить приобрести автомобиль заранее, до повышения утилизационного сбора. Такой ажиотаж, отметил эксперт, способен дополнительно стимулировать общие продажи автомобилей.