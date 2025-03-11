Автоэксперт Хайцеэр предупредил водителей о возможных штрафах весной

Весной автомобилистам важно вовремя заменить зимнюю резину на летнюю, чтобы избежать штрафов. Об этом сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, пишет NEWS.ru.

По его словам, несвоевременная замена шин может привести не только к штрафам, но и к рискам для водителей и пешеходов. Хайцеэр также добавил, что зимняя резина без своевременной замены начнет «просто плыть на дороге», что повлечет автомобильные риски.

Автоэксперт отметил, что приступать к замене зимней резины на летнюю можно будет с приходом плюсовой температуры. Он также напомнил, что нежелательно использовать покрышки более пяти сезонов в связи с ухудшением их свойств.

По словам Хайцеэра, время, когда нужно менять шины, — это уверенные 5 градусов тепла днем и положительная температура ночью. Он также отметил, что следует ставить новую резину и не покупать б/у.