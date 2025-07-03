Автоэксперт усомнился в эффективности идеи о возвращении 50%-ных скидок на штрафы ГИБДД

Предложенные изменения порядка уплаты административных штрафов за нарушение ПДД не преследуют цели повышения безопасности на дорогах, а носят преимущественно фискальный характер. Об этом «Татар-информу» сообщил член комиссии при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

Ранее российские депутаты предложили восстановить возможность оплачивать административные штрафы за нарушения правил дорожного движения со скидкой в 50%.

«С большой долей вероятности данный законопроект не получит поддержку, поскольку его основная задача — не повышение эффективности правоприменительной практики в сфере дорожного движения, а обеспечение дополнительных поступлений в бюджет», — заявил Попов.

Он подчеркнул, что после увеличения штрафов примерно в полтора раза, логичным и справедливым шагом было бы сохранение прежнего уровня скидки за быструю оплату. «В этом случае можно было бы говорить о комплексном подходе, при котором санкции ужесточаются, но при этом сохраняется определённый уровень лояльности к добросовестным гражданам. Это могло бы повысить собираемость штрафов без излишнего давления на водителей», — отметил он.

Однако, по словам эксперта, в текущей редакции инициатива создает иллюзию сохранения скидок, при этом фактически увеличивая финансовую нагрузку на граждан.

«Мы наблюдаем попытку одновременно реализовать несколько целей: учесть инфляционную составляющую, сохранить формальное наличие скидки и одновременно повысить объем собираемых штрафов в абсолютных значениях», — объяснил Попов.