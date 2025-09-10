Автоэксперт Субботин объяснил, почему в корпоративных парках стали избавляться от машин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Автомобили из корпоративных парков стали меньше эксплуатировать из соображений экономической выгоды, а не плохого качества самих машин. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт Вячеслав Субботин.

Ранее сообщалось, что средние сроки владения новыми корпоративными легковыми автомобилями сокращаются. Так, в 2023 году автопарки эксплуатировали автомобили в среднем в течение 41 месяца, в 2024 году – 39 месяцев. За семь месяцев 2025-го – 38 месяцев.

«Это мировая практика, и Россия в этом плане не стала исключением. Парк обновляется довольно часто из-за того, что автомобили становятся доступнее. Также сейчас, особенно в больших городах, корпоративным паркам экономически выгоднее купить новый автомобиль и через 3-4 года его продать, чтобы не вкладываться в обслуживание. Это не связано с качеством самого автомобиля, его надежностью или ездовыми качествами, просто люди считают деньги и исходят из своего собственного кошелька», – сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в России продолжают активно строить дороги, поэтому пробеги у автомобилей растут.

«Пробеги становятся все больше, а за сервис платить никто не хочет. Именно поэтому от автомобилей и избавляются через три года. Это тема рационального использования и экономии средств», – резюмировал спикер.