Общество 3 сентября 2025 12:18

Автоэксперт Субботин назвал причину падения продаж «Москвичей»

Фото: moskvich.ru

Падение продаж автомобиля «Москвич» связано с высокими кредитными ставками, сообщил «Татар-информу» автоэксперт Вячеслав Субботин.

Ранее сообщалось, что продажи автомобилей «Москвич» в России в августе 2025 года снизились на 42% в годовом выражении, до 1,1 тыс. штук, сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

«Здесь все связано с высокой стоимостью автомобиля и высокими ставками по кредитам. Больше половины автомобилей, неважно, «Москвич», Chery, Haval или любая другая марка, люди берут в кредит. Когда же ключевая ставка ЦБ под 20%, а сами кредиты выдают под 30% годовых, то кто же будет покупать автомобили?» – сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что падение продаж «Москвичей» никак не связано с самим автомобилем.

«"Москвич" не хуже и не лучше, чем другие легковые автомобили, которые продаются на нашем рынке. Тут все зависит только от кредитной политики. Нет кредитов – нет и продаж», – резюмировал спикер.

