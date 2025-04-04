Автоэксперт Шкуматов рассказал, как защитить машину от угона

Автоэксперт и координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в беседе с RT рассказал о самых эффективных способах защиты личного автомобиля от угона. Он отметил, что современные угонщики – это профессионалы, хорошо разбирающиеся в системах безопасности, и стандартными мерами их удивить уже невозможно.

«Профессиональные преступники знают, что в автомобиле могут быть установлены маячки для отслеживания. Чтобы обезвредить их, они применяют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и используют их до тех пор, пока не доставят машину на место отстоя или разборки», – пояснил эксперт.

По словам Шкуматова, сегодня автомобили чаще всего угоняют не для последующей перепродажи, а для разбора на запчасти. Детали затем продаются на вторичном рынке. Однако при этом еще сохраняются случаи, когда угнанные автомобили легализуются по поддельным документам в соседних государствах.

«Современные электронные средства защиты уже не способны остановить угон. Это объективная реальность», – отметил он.

По мнению эксперта, наилучшим способом защиты остаются механические средства: блокираторы руля, педалей и коробки передач. Они создают физическое препятствие, на демонтаж которого требуется время, что снижает шанс на успешный угон. «Угонщики, как правило, избегают автомобилей с такими устройствами», – подчеркнул он.

Шкуматов также добавил, что машины чаще всего угоняются с неохраняемых стоянок. Перед этим злоумышленники изучают расположение камер видеонаблюдения и подбирают наименее заметные маршруты.