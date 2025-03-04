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Общество 4 марта 2025 22:51

Автоэксперт Шапарин заявил, что ввести в России ОСАГО для электросамокатов невозможно

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Ввести в России аналог ОСАГО для электросамокатов невозможно, считает автоэксперт Антон Шапарин, чьи слова приводит «Инфо24».

Ранее с такой инициативой выступил зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

Шапарин объяснил, что перед внедрением ОСАГО для электросамокатов сперва нужно создать систему регистрации таких СИМ, чтобы можно было быстро определить собственника такого транспортного средства. Только потом станет ясно, «кому покупать полис и кто будет этим полисом закрывать ущерб», полагает автоэксперт.

Однако на данный момент власти контролируют лишь кикшеринг, а в общей массе система контроля и регистрации отсутствует. Именно поэтому идея об ОСАГО для электросамокатов «повисают в абсолютном вакууме», резюмировал Шапарин.

#осаго #электросамокат #Россия
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