Автоэксперт Шапарин: рост утильсбора приведет к повышению цен на авто

С начала декабря в России начал действовать новый механизм взимания утилизационного сбора, который обязателен как для импортируемых автомобилей, так и для машин российского производства при выпуске в обращение.

Минпромторг позиционирует сбор как экологический и технологический взнос, однако, по мнению экспертов, его реальная цель может быть иной. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил в беседе с «Радио 1», что сбор к фактической утилизации автомобилей отношения не имеет.

«Утилизационный сбор, согласно Налоговому кодексу, – это неналоговый доход бюджета. К реальной утилизации машин в России этот сбор не имеет решительно никакого отношения. Это, по большому счету, налог», – подчеркнул Шапарин.

В настоящее время Минпромторг предлагает новую инициативу – отсрочку уплаты сбора для отечественных автопроизводителей. По словам эксперта, эта мера скорее бухгалтерская, направленная на улучшение финансовых условий компаний, в первую очередь АвтоВАЗа. Ранее сбор сначала поступал в бюджет, а затем возвращался производителям в зависимости от уровня локализации. Сейчас планируется оставлять эти средства в обороте компаний на время моратория.

Шапарин сомневается, что подобная мера серьезно поможет автопромышленности или повлияет на конечные цены для покупателей. Он подчеркнул, что скидок на продукцию АвтоВАЗа в связи с отсрочкой не будет, поскольку они предусмотрены исключительно для компании из-за ее экономических трудностей.

Эксперт также прогнозирует, что повышение утилизационного сбора для нелокализованного транспорта и для физических лиц может снизить конкуренцию на рынке и, как следствие, привести к росту цен. «Чем меньше конкуренция, тем выше цены – это базовый закон экономики», – напомнил он.

Шапарин отметил и другие вызовы для автовладельцев на следующий год. Среди них – возможный рост тарифов ОСАГО под предлогом увеличения лимитов выплат и политика уплотнительной застройки в крупных городах, сокращающая парковочные пространства. Кроме того, обсуждается допуск к такси исключительно автомобилей российского производства.

По мнению эксперта, меры по утилизационному сбору напрямую не касаются потребителей, но косвенно влияют на рынок, уровень конкуренции и покупательскую способность граждан.