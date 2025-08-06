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Общество 6 августа 2025 15:04

Автоэксперт Кадаков объяснил, как продлить ресурс двигателя машины

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Долговечность двигателя автомобиля зачастую зависит не от бренда или страны производства, а от условий эксплуатации. Об этом «Татар-информу» сообщил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Говорить о том, что китайские машины имеют свою специфику ресурса двигателей бессмысленно. Японские, корейские – все моторы практически бензиновые», – сказал Кадаков.

По его словам, чтобы двигатель прослужил дольше, необходимо уделять особое внимание его качественному обслуживанию и эксплуатации.

#автомобили #автомобиль #двигатели
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