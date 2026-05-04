Автоэксперт рассказал, в каких случаях короткие поездки могут вредить двигателю

Нельзя утверждать, что короткие поездки однозначно «губят» двигатель, но и в этом вопросе есть свои нюансы. Об этом рассказал «Татар-информу» автоэксперт Петр Баканов.

По его словам, если после запуска мотор поработал пару минут, а затем автомобиль проехал около 7 километров до места назначения, ничего критичного в этом нет.

При этом специалист подчеркнул, что не рекомендуется использовать машину в режиме так называемого «докторского цикла».

«В свое время один автозавод проводил испытание по “докторскому циклу”. То есть доктор садился в машину и ездил по своему участку на обход. Он заводил автомобиль, проезжал примерно 2 км, глушил двигатель и шел к больному. Затем врач снова садился за руль, запускал двигатель и ехал 2 км к другому пациенту. Вот такой режим эксплуатации для автомобиля уже не очень хорош», – резюмировал Баканов.

Баканов пояснил, что именно такой формат частых коротких поездок с постоянными остановками и повторными запусками двигателя может негативно сказаться на состоянии автомобиля.