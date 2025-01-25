Автоэксперт объяснил, почему новые китайские машины лучше подержанных европейских

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При покупке автомобиля лучше отдать предпочтение новым китайским маркам, чем подержанным европейским или японским авто. Таким мнением поделился с «Татар-информом» член Общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ Игорь Моржаретто.

«Что касается подержанных автомобилей – это всегда кот в мешке. Подержанный автомобиль с моей точки зрения купить можно, но вы в любом случае играете в лотерею. Потому что непонятно, что с ним было в прошлой жизни. Можно сколько угодно документов поднять, но все равно нарваться на авто, которое внешне выглядит прилично, но прошло 500 тыс. километров в такси», – сказал автоэксперт.

По его словам, подержанный автомобиль желательно приобретать у знакомых, близких или родственников. «Мы часто не знаем, как он (автомобиль – прим. Т.-и.) эксплуатировался и в каких авариях побывал. Поэтому я всегда за новый автомобиль», – добавил Моржаретто.

Он подчеркнул, что, выбирая новое авто между отечественным и китайским производителями, нужно помнить, что у многих китайских компаний уже неплохое реноме в России.

«Chery, например, 19 лет работы в нашей стране отметила. Ну и выбирать нужно от своих возможностей и потребностей. Я всегда за новый автомобиль, но жизнь такая штука, что иногда очень хочется купить корову, но нет денег», – заключил эксперт.