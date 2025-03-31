Автоэксперт рассказал о том, чего ждать от новых правил медосвидетельствования водителей

С 1 сентября в России вступят в силу обновленные правила медосвидетельствования на состояние опьянения, которые будут действовать до 2031 года. Минздрав РФ опубликовал соответствующий проект на портале нормативных правовых актов. Блогер и главный редактор портала «Автосправочная» Азат Булатов в беседе с «Челнинскими известиями» рассказал, чего ожидать водителям от этих изменений.

По его словам, в документе нет кардинальных новшеств, однако появилось требование об обязательном получении информированного добровольного согласия на прохождение медосвидетельствования. Оно должно быть оформлено в письменном виде. Однако формулировка «добровольное» может ввести водителей в заблуждение: кто-то может подумать, что отказаться от освидетельствования можно без последствий.

На самом деле отказ по-прежнему влечет за собой серьёзные санкции: лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в 45 000 рублей. Булатов отметил, что было бы разумно разъяснять этот момент водителям еще до подписания согласия, чтобы избежать недоразумений.

Среди других изменений эксперт отметил, что результаты анализов пострадавших в ДТП теперь будут храниться в течение 7 дней, что позволит учитывать их в случае спорных ситуаций и обжалований. Кроме того, список запрещенных веществ, на которые проверяют водителей, расширен – в него добавлен мефедрон, что обусловлено статистикой его употребления.

В целом, нововведения лишь корректируют текущую процедуру с учетом накопленного опыта, подытожил Булатов.