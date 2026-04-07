Автоэксперт рассказал, можно ли проезжать на мигающий зеленый сигнал светофора

Продолжительность мигания зеленого сигнала светофора напрямую связана с величиной тормозного пути и положениями пункта 6.14 Правил дорожного движения. Об этом «Татар-информу» рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

По его словам, мигающий зеленый сигнал действует в течение трех секунд. За этот промежуток времени при интенсивном нажатии на тормозную педаль остановочный путь автомобиля составляет примерно 51 метр. Одновременно за те же три секунды транспортное средство, движущееся со скоростью 60 км/ч (что эквивалентно 17 метрам в секунду), также преодолевает около 51 метра. Исходя из этого, при видимости светофора не менее 100 метров у водителя остается достаточно времени, чтобы принять взвешенное решение: продолжить движение на мигающий зеленый сигнал или начать плавное торможение без необходимости экстренной остановки, пояснил Попов.

В соответствии с пунктом 6.14 ПДД водителям, которые при включении желтого сигнала либо при подаче регулировщиком сигнала поднятой рукой не успевают остановиться без применения экстренного торможения, допускается продолжить движение.