Общество 23 августа 2025 07:46

Автоэксперт рассказал, кому стоит задуматься о замене резины в сентябре

Для водителей, эксплуатирующих автомобиль в средней полосе России, не нужно как-то подготавливать автомобиль к осени. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт Петр Баканов.

«Каких-либо особенностей подготовки машины к осеннему периоду в средней полосе у нас не существует, потому что до октября еще держится плюсовая температура, и заморозки единичны», – сказал собеседник агентства.

Жителям северных регионов страны стоит учесть, что заморозки в тех краях случаются уже в конце сентября. В связи с этим, жителям определенных регионов следует задуматься о смене резины с летней на всесезонную, добавил он.

«Если вы живете в северных регионах, то нужно понимать, что там похолодание и метеорологическая зима наступают раньше. Так, заморозки в тех краях нередки уже в конце сентября. Поэтому, делая поправку на определенные регионы, нужно думать о смене резины на всесезонную. В остальном подготовки не требуется», – резюмировал Баканов.

Белый дом анонсировал заявление Дональда Трампа сегодня в 19:00 мск

22 августа 2025
Красная дорожка «Новой волны» в Казани: блеск Киркорова, шутки Лолиты и улыбка Алсу

22 августа 2025