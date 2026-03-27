Автоэксперт рассказал, какие ошибки чаще всего допускают при мойке двигателя

Мыть двигатель автомобиля допустимо, если соблюдать ряд простых правил, рассказал «Татар-информу» автоэксперт Петр Баканов. По его словам, процедура может быть полезной, но требует аккуратности и подготовки.

Эксперт пояснил, что перед мойкой необходимо закрыть защитными пакетами все чувствительные элементы электрики: генератор, монтажный блок, блоки управления двигателем, крупные разъемы и штекеры.

В зависимости от конструкции двигателя, отдельного внимания требуют катушки зажигания и свечи, которые часто находятся в верхней части подкапотного пространства – попадание влаги может привести к перебоям в работе мотора.

Во время мойки, добавил он, не стоит направлять мощную струю воды внутрь подкапотного пространства, а для очистки следует использовать специальные средства для двигателя, а не обычную автохимию для кузова.

Кроме того, Баканов рекомендовал избегать попадания воды на маркировочные таблички и наклейки, так как их можно повредить. Он также подчеркнул важность очистки радиатора: его следует промывать с обеих сторон, по возможности снимая декоративные элементы, чтобы удалить скопившуюся грязь и пыль.

Раз в несколько лет, по его словам, стоит проводить более глубокую очистку радиатора со снятием, включая промывку системы изнутри и замену охлаждающей жидкости.

После мойки двигатель необходимо тщательно просушить: желательно не запускать автомобиль сразу, а дать ему время высохнуть и дополнительно продуть моторный отсек от влаги. Эксперт отметил, что такая процедура может выполнять и диагностическую функцию – если после мойки выявляются неполадки, это позволяет обнаружить слабые места автомобиля заранее, а не в дороге.