Общество 14 декабря 2025 20:26

Автоэксперт рассказал, как вытащить увязшую в снегу машину

Автоэксперт Роман Солдатов в беседе с RT рассказал, что существует несколько способов высвободить автомобиль, увязший в снегу.

Специалист пояснил, что при первых признаках пробуксовки не следует интенсивно ускоряться, так как это лишь усугубляет положение. Вместо этого он порекомендовал включить полный привод (если он есть) и попытаться выехать задним ходом по собственным следам.

Второй способ – «раскачка» транспортного средства. Для этого требуется плавно перемещать автомобиль вперед и назад, утрамбовывая снежную массу. Если и этот способ не принес результата, Солдатов рекомендует расчистить снег под днищем и перед колесами с помощью лопаты.

«Может помочь подкладывание под колеса досок, веток… Всего, что поможет вернуть сцепление. Но тут нужно быть внимательными: все, что подложили под колеса, начнет вылетать, как только машина тронется», – отметил эксперт.

#эксперт #автомобиль #зима
