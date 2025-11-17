news_header_top
Общество 17 ноября 2025 20:32

Автоэксперт рассказал, как управлять автомобилем в заморозки

Автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко рассказал, что необходимость прогрева современного автомобиля это миф. Этим он поделился в беседе с «Радио 1».

Мартыненко отметил, что двигателю это не только не нужно, но даже вредно. Он рассказал, что ехать на машине можно уже через пару минут после запуска, а лучше всего прогревает двигатель езда на малой скорости.

При этом, эксперт предупредил, что самый опасный момент на снегу — когда поверхность покрыта тонкой ледяной коркой. Для определения, скользкая поверхность дороги или нет, он посоветовал при скорости до 40 км/ч тормозить на прямых колесах. В случае скольжения, можно почувствовать биения педали тормоза.

«Своевременная замена резины и адаптация стиля вождения к погодным условиям помогут избежать неприятных «приключений» на дороге», — подытожил Мартыненко.

