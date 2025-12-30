news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 30 декабря 2025 21:55

Автоэксперт рассказал, как уберечь машину от угона в новогодние праздники

Читайте нас в
Телеграм

Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с RT рассказал, как уберечь транспорт от угона в праздники.

По его словам, в период новогодних праздников злоумышленники активно используют невнимательность автомобилистов. Так, водители часто забывают активировать противоугонную систему с помощью брелока, полагаясь на то, что автомобиль находится в поле зрения. Кроме того, угонщики также могут надеяться на уменьшенный состав сотрудников правоохранительных органов в праздничные дни, что, конечно, является ошибочным.

«Никаких особых мер для предотвращения угона нет. Нужно быть внимательными в использовании сигнализации. По возможности стоит оставлять машины под камерами видеонаблюдения», – подытожил Попов.

#эксперт #автомобиль #угон
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Нет черным платьям и конине: в чем, с какой прической и каким меню встречать 2026 год?

Нет черным платьям и конине: в чем, с какой прической и каким меню встречать 2026 год?

29 декабря 2025
«Похищал людей и брал взятки»: за что судят экс-главу двух районных судов Татарстана

«Похищал людей и брал взятки»: за что судят экс-главу двух районных судов Татарстана

29 декабря 2025