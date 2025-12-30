Автоэксперт рассказал, как уберечь машину от угона в новогодние праздники

Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с RT рассказал, как уберечь транспорт от угона в праздники.

По его словам, в период новогодних праздников злоумышленники активно используют невнимательность автомобилистов. Так, водители часто забывают активировать противоугонную систему с помощью брелока, полагаясь на то, что автомобиль находится в поле зрения. Кроме того, угонщики также могут надеяться на уменьшенный состав сотрудников правоохранительных органов в праздничные дни, что, конечно, является ошибочным.

«Никаких особых мер для предотвращения угона нет. Нужно быть внимательными в использовании сигнализации. По возможности стоит оставлять машины под камерами видеонаблюдения», – подытожил Попов.