Автоэксперт Попов рассказал, как снизить нагрузку на аккумулятор машины при морозе

При запуске автомобиля, который долгое время простоял на морозе, можно перед поворотом ключа зажигания включить другие электроприборы, например фары. Это распределит мощность тока и поможет аккумулятору завести двигатель. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт, член комиссии при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

«Электролит на морозе становится желеобразным и начинает работать плохо. Поэтому перед тем, как заводить машину, которая постояла на морозе, можно запустить сначала другие энергопотребители, например, фары. Они потребляют меньше энергии, чем стартер и позволяют немного разогнать электролит. Но если со второго или третьего прокрута машина не заводится, тогда нужно искать, где уходит искра», – пояснил собеседник агентства.

Кроме того, в такой ситуации может помочь автономная зарядка или подключение к электосети. Это не даст большого заряда, но придаст аккумулятору тонус, добавил он.