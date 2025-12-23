Автоэксперт рассказал, как правильно открыть машину при замерзших дверях и замках

Зимой дорожные ситуации нередко оборачиваются неприятными сюрпризами, особенно если в мороз не удается открыть дверь или замок автомобиля. О том, как действовать в таких случаях, рассказал руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев, его слова приводят «Известия».

Эксперт пояснил, что если машина замерзла недалеко от дома, в первую очередь стоит использовать специальный спрей-размораживатель для замков. Такие средства продаются в автомагазинах и на маркетплейсах, однако хранить их рекомендуется не в салоне автомобиля, а дома.

Также Корнев отметил, что некоторые водители пытаются отогреть замок горячей водой, однако этот способ может усугубить ситуацию, так как вода быстро замерзает повторно. В качестве более безопасной альтернативы он посоветовал налить горячую воду в плотный пакет или грелку и приложить их к двери.

Спиртосодержащие жидкости и солевые растворы эксперт рекомендовал применять с осторожностью, поскольку они могут повредить металл – в этом случае их необходимо сразу смывать на автомойке.

Кроме того, по словам специалиста, некоторые автовладельцы нагревают ключ с помощью зажигалки и вставляют его в замок. Этот метод иногда срабатывает, но требует аккуратности, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие автомобиля.

Если же автомобиль замерз после стоянки вдали от дома или на трассе, Корнев советует попробовать открыть другие двери – нередко хотя бы одна из них поддается. Владельцам машин с пятой дверью эксперт рекомендует попытаться попасть в салон через багажник, который реже примерзает из-за конструктивных особенностей.

В случае, если все двери оказались заблокированы льдом, можно аккуратно надавить ладонью или собственным весом на верхний угол дверной рамки в районе стойки – ледяная корка по периметру проема обычно трескается, что позволяет открыть дверь.

При этом специалист подчеркнул, что действовать следует без резких движений. Даже после разблокировки замка не стоит сразу тянуть дверь на себя – сначала лучше несколько раз осторожно надавить на нее, чтобы освободить проем от наледи и не повредить резиновые уплотнители.

В завершение Корнев отметил, что многих проблем можно избежать заранее. На зимний период он посоветовал по возможности использовать крытую парковку, рассмотреть установку предпускового обогревателя или системы автозапуска по таймеру, а также регулярно обрабатывать уплотнители дверей, капота и багажника силиконовой смазкой, особенно после мойки автомобиля.