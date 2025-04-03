Автоэксперт рассказал, как не попасть на уловки мошенников при покупке подержанной машины

Приобретение автомобиля с пробегом связано с рядом рисков, которые часто недооценивают покупатели, сообщает RT, приводя слова эксперта «Авто.ру» Ивана Ананьева. Он рассказал, на что следует обратить внимание, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Прежде всего он отметил важность защиты персональных данных. По словам Ананьева, не стоит выкладывать в открытый доступ свой номер телефона или переходить в мессенджеры для обсуждения сделки – это может привести к утечке информации и мошенническим схемам.

Одним из тревожных сигналов является требование предоплаты без оформления расписки. В таких случаях вероятность столкнуться с мошенниками крайне высока. Также стоит насторожиться, если стоимость автомобиля значительно ниже рыночной – это может свидетельствовать о серьезных технических или юридических проблемах.

Особое внимание Ананьев рекомендует уделять автомобилям с иностранными номерами. Они, как правило, требуют растаможки, что влечет за собой значительные дополнительные расходы. Кроме того, не стоит приобретать машину без документов или с нечитаемым VIN-номером – это может указывать на попытку скрыть криминальное прошлое транспортного средства.

«В дальнейшем зарегистрировать такой автомобиль, скорее всего, не удастся», – предупредил эксперт.

Он также посоветовал проверять машину по VIN-коду или госномеру через сайт ГИБДД или портал «Госуслуги». Это поможет узнать о возможных ограничениях, участии в ДТП, пробеге и количестве прежних владельцев.