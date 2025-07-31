Автоэксперт Лигачев объяснил, как уберечь двигатель от перегрева в жару

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Перегрев двигателя в машине в жару – довольно насущная проблема для многих автовладельцев. О том, как не допустить этого, «Татар-информу» рассказал автоэксперт Константин Лигачев.

Автовладельцам стоит подготавливать машину еще с весны. По словам эксперта, примерно в конце весны необходимо промыть радиаторы от лишней грязи, чтобы в машине был относительно нормальный воздушный поток и она смогла охладиться в жаркую погоду.

Также Лигачев рассказал, что нужно сделать, если все-таки двигатель перегрелся.

«Если вдруг начинается перегрев двигателя, чтобы доехать до места назначения, рекомендуется включить на максимальную мощность печку, открыть окна, чтобы тепло выводилось, температура от этого будет падать, и вы сможете добраться до станции техобслуживания», – отметил автоэксперт.

Главная причина такой проблемы – это неправильное обслуживание автомобиля.

«Необходимо правильно обслуживать авто, все, что регламентирует дилер, надо делать. Важно промывать радиаторы каждую весну, следить за уровнем охлаждающей жидкости, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости изготовителя транспорта», – подчеркивает автоэксперт.