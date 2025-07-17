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Общество 17 июля 2025 15:12

Автоэксперт рассказал, как действовать при встрече с животным на дороге

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Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин в беседе с «RT» объяснил, как водителям минимизировать вероятность дорожно-транспортного происшествия при неожиданной встрече с диким животным.

По его словам, особенно опасны такие ситуации в темное время суток, в том числе на загруженных трассах. «Столкновения с лосем или кабаном нередко приводят к трагическим последствиям. При ударе передний бампер попадает в ноги животного, и его тело падает прямо в лобовое стекло – оно не выдерживает такой массы», – отметил Ладушкин.

Эксперт подчеркнул, что при обнаружении зверя на обочине не стоит подавать сигналы фарами или звуком – это может напугать животное и вызвать хаотичное поведение. Вместо этого рекомендуется снизить скорость и аккуратно объехать. Особенно бдительными стоит быть в период гона: в это время инстинкты могут подтолкнуть животных к неожиданным действиям. Ладушкин также напомнил о важности соблюдения скоростного режима и внимательности к предупреждающим знакам.

#водитель #ДТП #дикие животные
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