Автоэксперт рассказал, как действовать при встрече с животным на дороге

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин в беседе с «RT» объяснил, как водителям минимизировать вероятность дорожно-транспортного происшествия при неожиданной встрече с диким животным.

По его словам, особенно опасны такие ситуации в темное время суток, в том числе на загруженных трассах. «Столкновения с лосем или кабаном нередко приводят к трагическим последствиям. При ударе передний бампер попадает в ноги животного, и его тело падает прямо в лобовое стекло – оно не выдерживает такой массы», – отметил Ладушкин.

Эксперт подчеркнул, что при обнаружении зверя на обочине не стоит подавать сигналы фарами или звуком – это может напугать животное и вызвать хаотичное поведение. Вместо этого рекомендуется снизить скорость и аккуратно объехать. Особенно бдительными стоит быть в период гона: в это время инстинкты могут подтолкнуть животных к неожиданным действиям. Ладушкин также напомнил о важности соблюдения скоростного режима и внимательности к предупреждающим знакам.