Автоэксперт рассказал, что в первую очередь ломается у китайских автомобилей

Несмотря на растущую популярность и большой опыт продаж на российском рынке, китайские автомобили пока нельзя назвать абсолютно надежными, заявил агентству «Прайм» автоэксперт Егор Васильев.

По словам эксперта, надежность автомобиля зависит не только от проработки конструкции, но и от статистики отказов в конкретном регионе. У молодых китайских брендов, только начинающих свой путь в России, с этим могут возникать проблемы.

Среди потенциальных рисков, с которыми могут столкнуться владельцы китайских автомобилей, Васильев отметил недостаточную коррозионную стойкость кузова, хотя в рамках гарантии проблемы обычно не возникают. Мотор, особенно в варианте полутора литров турбо, может потребовать повышенного внимания, особенно при больших пробегах и несвоевременной замене масла.

Вариаторы и роботизированные коробки передач, по мнению эксперта, не являются сильной стороной китайского автопрома и требуют бережной эксплуатации. Масло Васильев рекомендовал менять каждые 40-50 тысяч километров.

Кроме того, обилие электроники в китайских автомобилях повышает вероятность отказа различных датчиков и информационно-развлекательных систем. Нестабильная работа функций, перепады температур и выход из строя светодиодной оптики – также частые проблемы. Эксперт подчеркнул, что замена светодиодных элементов может быть дорогостоящей, особенно если это не гарантийный случай.

В зимний период эксплуатации могут возникнуть проблемы с выдвижными ручками, которые могут замерзать, затрудняя доступ в салон. Подвеска китайских автомобилей, созданных для качественных дорог, может быстро изнашиваться на неровных российских поверхностях