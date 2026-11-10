Автоэксперт Попов рассказал, как подготовить машину к зиме

Перед наступлением холодов водителям стоит проверить ряд систем автомобиля, чтобы избежать проблем в зимний период. Об этом «Татар-информу» рассказал автоэксперт, член Комиссии при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

В первую очередь, по словам эксперта, нужно проверить исправность узлов, отвечающих за зимнюю эксплуатацию: систему отопления лобового стекла и зеркал, а также аккумулятор.

«Если есть возможность, надо проверить аккумулятор нагрузочной вилкой на его способности. Что касается обслуживания аккумулятора – это бесполезная история, в большинстве случаев сейчас необслуживаемые аккумуляторы используются», — отметил Попов.

Также он посоветовал заменить салонный фильтр, очистить лобовое стекло от органики и начать подливать незамерзающую жидкость, помня о её разбавляемости: «Если вы берёте -20, разбавляете вдвое, то получается -10».

Кроме того, автоэксперт рекомендовал проверить уровень и цвет тосола, обработать силиконом резиновые уплотнители и замки, а также проверить все осветительные приборы.

«Зимнее время года — это не только вопрос сцепления с дорогой, но и условий видимости. Мы едем в основном в вечерние, утренние сумерки», — пояснил он. Попов также напомнил, что щётки стеклоочистителя — расходный материал, и их нужно менять при износе.

Отдельно он остановился на шинах: «Остаточная глубина рисунка протектора на зиму не 1,6, как на лето, а 4 мм».