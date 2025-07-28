Автоэксперт рассказал, что на европейские машины труднее всего найти автозапчасти

Сейчас труднее всего приобрести автозапчасти на машины европейских марок, тогда как легче всего найти запчасти на китайские автомобили. Об этом рассказал автоэксперт, член Комиссии при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

«Запчасти достать в принципе несложно. Если говорить про «китайцев», то с ними проблем нет: фильтры, расходники найти особенно легко. Труднее всего не с самыми новыми «европейцами», например, Wolkswagen, которые делались 8-9 лет назад. Тут важен вопрос времени, обычно запчасти для европейских марок идут довольно долго, приходится ждать», – подчеркнул Попов.

По мнению автоэксперта, на Wolkswagen и Mercedes труднее купить автозапчасти.

«Автозапчасти есть, но приобретать их можно сейчас только в Европе, идти они будут долго. Европейские марки ушли от нас. У нас существует обязательство по Закону прав потребителей, что в течение 10 лет со дня снятия модели, техники с производства этот производитель должен обеспечивать автозапчастями владельцев. Когда они ушли с нашего рынка, они сняли с себя все обязательства», – говорит он.

Сейчас нет прямых поставок автомобилей, но большинство европейских марок все равно завозятся через третьи страны, говорит автоэксперт Попов.

«Большое количество Wolkswagen в модельном ряду производится в Китае. Так что можно привезти автозапчасти европейских марок из Китая, также из Киргизии, Казахстана, но это штучно, и их стоимость будет в три раза выше, чем если бы она была завезена официально из стран ЕС», – продолжил член Комиссии по безопасности дорожного движения.