Автоэксперт призвал привести страховые расчеты ОСАГО к рыночным ценам

Проблема кризиса ремонта по ОСАГО связана с методикой расчетов, которую используют сами страховщики. Об этом заявил автоюрист Сергей Князев в разговоре с «Радио 1».

Ранее страховая компания «ТСтрахование» подала жалобу в Конституционный суд, оспаривая сложившуюся судебную практику. Поводом стало то, что суды обязывают страховщиков возмещать автовладельцам фактическую рыночную стоимость ремонта, даже если она превышает установленный лимит выплат по ОСАГО в 400 тысяч рублей.

Причиной обращения стал конкретный случай: страховая компания в одностороннем порядке заменила ремонт автомобиля денежной выплатой, решив, что максимальной суммы по ОСАГО будет достаточно. Однако этих средств на восстановление машины не хватило. Владелец автомобиля обратился в суд и добился компенсации полного ущерба.

По словам Князева, Российский союз автостраховщиков создан для защиты интересов страховых компаний и именно эта организация формирует справочники цен на запчасти. Он отметил, что расценки РСА значительно отличаются от цен на маркетплейсах, а единая методика расчета позволяет применять амортизацию к стоимости деталей вплоть до 50%.

Эксперт считает, что страховщики действуют по правилам, которые выгодны им самим: устанавливают заниженные цены, а когда выясняется, что отремонтировать автомобиль за такие деньги невозможно, трактуют разницу как собственные убытки.

Князев также обратил внимание на ситуацию с сервисными станциями. Он подчеркнул, что автопарк в России стареет, а список СТО, сотрудничающих со страховыми компаниями, часто ограничивается возрастом автомобилей – как правило, до пяти–семи лет. В результате владельцы машин старше этого возраста сталкиваются с тем, что сервисы не готовы выполнять ремонт за сумму, которую выплачивает страховая компания.

В качестве возможных решений эксперт предложил два варианта. Первый – привести цены в справочниках Российского союза автостраховщиков к рыночным. Второй – разрешить страховым компаниям повсеместно предлагать водителям расширение покрытия ОСАГО за дополнительную плату, чтобы увеличить лимит выплат.