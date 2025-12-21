Автоэксперт предупредил, что дешевая «незамерзайка» опасна для авто и здоровья водителя

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Качественная зимняя стеклоомывающая жидкость должна эффективно удалять загрязнения, сохранять рабочие свойства при морозах, быть безопасной для здоровья водителя и не выводить из строя элементы системы омывания. Об этом агентству «Прайм» рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов.

Он пояснил, что основу любой омывайки составляют вода, спирт и поверхностно-активные вещества, а также краситель и ароматизатор. Для зимнего периода допустимо использование жидкостей на основе этилового или изопропилового спирта, которые при правильной эксплуатации не представляют опасности для водителя.

При этом Родионов напомнил, что метанол в стеклоомывающих жидкостях в России запрещен из-за токсичности его паров и риска тяжелого отравления даже при незначительном попадании вещества в организм. По этой причине жидкости с резким химическим запахом эксперт рекомендовал сразу исключать.

На упаковке стеклоомывающей жидкости указывается минимальная рабочая температура – от минус 15 до минус 25 градусов и ниже. Однако, как отметил специалист, в реальных условиях многие дешевые составы начинают густеть раньше заявленного порога.

Для регионов с устойчивыми морозами он советует выбирать жидкости с температурным запасом не ниже минус 25 градусов, что снижает риск замерзания магистралей и форсунок и обеспечивает более стабильную работу системы.

Родионов также рекомендовал приобретать омывайку известных брендов в крупных торговых сетях или автосервисах и избегать покупок «с обочины», где часто продается нелегальная продукция на основе метанола. По его словам, упаковка должна быть герметичной, без подтеков и резкого запаха, а подозрительно низкая цена должна насторожить покупателя.

Эксперт обратил внимание, что основную угрозу для форсунок представляют дешевые концентраты с агрессивными растворителями и избыточным содержанием ПАВ. Такие жидкости могут оставлять налет, разъедать пластиковые детали и уплотнения, а также пениться и образовывать осадок, что приводит к засорению распылителей и поломке насоса.

Для защиты системы Родионов рекомендовал не смешивать разные стеклоомывающие жидкости в одном бачке, так как взаимодействие компонентов может приводить к образованию хлопьев и слизи. Кроме того, он предостерег от разбавления готовой «незамерзайки» водой и от добавления концентратов «на глаз», поскольку это ухудшает моющие свойства и повышает риск замерзания системы.