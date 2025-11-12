news_header_top
Общество 12 ноября 2025 13:22

Автоэксперт предупредил, что частая очистка наледи пластиком повреждает лобовое стекло

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Если систематически убирать лед с лобового стекла пластиковой карточкой, то на стекле появятся затертости и микротрещины. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт Петр Баканов.

«Нужно понимать, что любое трение твердым предметом о стекло вызовет если не повреждения, то определенные следы затертости. Конечно, если водитель уберет наледь карточкой один раз, то ничего не будет, но если это делать систематически, то рано или поздно стекло станет затертым, и на нем появятся микроцарапины», – сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что если у водителя нет времени ждать, пока печка своим теплом сама растопит наледь на лобовом стекле, то лучше воспользоваться скребком, у которого на конце имеется прорезиненная часть.

«Резина не будет так сильно царапать поверхность», – заключил автоэксперт.

