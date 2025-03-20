Автоэксперт предположил, какие иномарки вернутся в РФ раньше других

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В числе первых в Россию могут вернуться массовые корейские и японские бренды. Об этом заявил блогер и главный редактор портала «Автосправочная» Азат Булатов, пишет газета «Челнинские известия».

Вместе с тем блогер подчеркнул, что возвращение машин иностранных автопроизводителей не будет означать появления на рынке бюджетных KIA, Hyundai или Škoda.

«Многие автолюбители думают, что после возврата брендов смогут купить Solaris дешевле «Лады Весты». Естественно, это не так. Достаточно посмотреть, как за эти несколько лет проиндексировали ставки утильсбора и ввозных пошлин, чтобы понять: дешевыми иномарки точно не будут. Да и отечественная «Лада Веста» сейчас уже давно дороже 2 млн рублей», – заметил Булатов.

Кроме того, по его мнению, многие россияне уже привыкли к относительно доступным китайским авто, современные модели которых, на его взгляд, «не уступают европейцам, а в чем-то даже превосходят».

Соответственно, уверен автоэксперт, условную Škoda Octavia в случае ее возвращения за 4 или 5 млн рублей купит только «ярый фанат этой марки».