Автоэксперт Попов уточнил особенности разных коробок передач

Каждая коробка переключения передач на автомобиле имеет свои особенности, о которых «Татар-информу» рассказал член рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

«Если говорить про китайские автомобили, то вариатор – это автоматическая коробка с центробежным регулятором, то есть там стоит несколько планетарных редукторов, и их передачи растянуты путем центробежного регулятора. В этой конструкции имеются трущиеся детали: ремень, конусы и прочие. Если вы планируете много ездить или покупаете автомобиль один на всю жизнь, то должны понимать, что со временем появится необходимость устранять все эти последствия трения. И тут вы неожиданно для себя увидите, что китайский вариатор не разборный», – рассказал собеседник агентства.

Что касается роботизированных коробок переключения передач, то они тоже бывают разными.

«Робот – это обычная механическая трансмиссия, в которой вместо одного сцепления стоит два, чтобы обездвижить коробку в момент переключения. За вас все переключения и нажатия на педали выполняет микроэлектроника при помощи сервоприводов. История хорошая, но иногда переключения идут достаточно долго – не так, как хотелось бы», – сообщил Попов.

Классический «автомат» прослужит дольше, чем робот и вариатор, но эта коробка требовательна к своему обслуживанию.

«Классическая автоматическая коробка передач «живет» долго, но их надо хорошо и тщательно обслуживать: нельзя пропускать замену масла и т. д.», – предупредил автоэксперт.