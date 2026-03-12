Автоэксперт Попов объяснил, как вдвое дороже продать подержанную машину

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При продаже подержанного автомобиля можно значительно повысить его стоимость за счет приведения в товарный вид — накрутка порой достигает 100%. Об этом в беседе с «Татар-информом» рассказал автоэксперт, член Комиссии при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

«У нас внутри страны огромное количество людей, которые зарабатывают деньги на перекупе. Они находят компромиссное решение по цене и покупают дешевле у тех, кому срочно нужны деньги. А дальше отмывают, подкрашивают и продают значительно дороже», — пояснил он.

Среди легальных способов улучшить внешний вид эксперт назвал детейлинг — тщательное вычищение автомобиля во всех щелях, полировку фар, чистку моторного отсека, подкраску глушителя и выхлопной трубы, замену резинок стеклоочистителя.

Попов также рассказал о технических хитростях: например, повысить компрессию в цилиндрах можно путем введения специальных жидкостей, которые усиливают плотность прилегания поршневых колец.

По его словам, большинство покупателей технически неграмотны и не знают этих тонкостей. Чистое подкапотное пространство создает иллюзию, что за машиной следили и мало ездили, хотя на самом деле на техническое состояние это никак не влияет.