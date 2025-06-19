Автоэксперт Попов рассказал, при каком условии Renault сможет вернуться в Россию

Пока сложно сказать, вернется ли автокомпания Renault в Россию, но наша страна примет ее только на новых условиях. Об этом «Татар-информу» сообщил член рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РБК говорил, что российские власти видят недружественные действия Renault и учтут этот момент, если французская компания захочет вернуться на наш рынок. При этом, по его словам, пока все идет к тому, что французский автопроизводитель не вернется в РФ.

«Вернется ли Renault в Россию – неизвестно. Для этого нужно знать, о чем они ведут переговоры. Дело в том, что есть установленный порядок возврата тех, кто «не уходил, хлопнув дверью» (с возможностью возвращения – прим. Т-и). Этот установленный порядок предполагает, что они должны вернуть государству денег, вложенных в заводы за время их отсутствия. И главная история в том, что если они к нам будут возвращаться, то на новых условиях, то есть «больше вы от нас никогда не уходите» и нам передаете технологии и всякое такое», – отметил автоэксперт.

Он подчеркнул, что такие условия возвращения довольно жесткие, но, если Renault пожелает вернуться в Россию, ей придется их выполнить.

«Надо смотреть. Может, они попросились вернуться просто так. Но Президент (РФ Владимир Путин – прим. Т-и) что сказал: вы должны нам вернуть деньги, которые мы потеряли, пока вы уходили, а также вложить в производство и отдать нам технологии. После этого мы вас запускаем. Условия жесткие, но если хочешь с нами работать, то, будь любезен, выполняй», – резюмировал собеседник агентства.