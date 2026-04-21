Автоэксперт Попов рассказал, почему нельзя ездить за рулем более 4 часов подряд

Управлять автомобилем без остановки разрешается не дольше четырёх часов, а суммарное время вождения за день не должно превышать восьми часов с учётом перерыва. Об этом в беседе с «Татар-информом» рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

«В ПДД есть глава 26, согласно которой водитель может управлять автомобилем без перерыва максимум четыре часа, а потом обязан сделать двухчасовой перерыв. После отдыха он может находиться за рулем транспортного средства еще четыре часа, но больше в этот день ему управлять нельзя», – сказал собеседник агентства.

Эксперт отдельно отметил, что это требование распространяется на всех без исключения водителей.

Он добавил, что распространённое мнение о том, что такие нормы действуют лишь для водителей коммерческого транспорта, является ошибочным. По его словам, любой человек, окончивший автошколу, получает квалификацию водителя. Даже если он не занимается перевозками на профессиональной основе, находясь за рулём, он всё равно подпадает под данную категорию, подытожил Попов.