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Общество 17 июня 2025 15:19

Автоэксперт Попов назвал основные риски при управлении праворульной машиной

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Водитель праворульного автомобиля в России видит дорогу не с тех позиций, с которой задумывали организаторы дорожного движения. В этом заключается главный риск при управлении таким транспортом, сообщил «Татар-информу» член рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

«Когда ты едешь по правой полосе дороги и находишься справа, то при обгоне, приближаясь к осевой линии разметки, вся информативность твоих действий выстроена только исходя из того зеркала, которое стоит слева и смотрит вперед. Но в таком случае у тебя половина автомобиля "вываливается" близко к встречной полосе, чтобы ты смог увидеть, что там на встречке. Кроме того, у водителя такого автомобиля угол поля зрения расположен по-другому по отношению к общей схеме организации дорожного движения», – рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в России условия видимости светофоров также подстроены под расположение водителя слева.

#автомобиль #ПДД #полезная информация
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