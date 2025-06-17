Автоэксперт Попов назвал основные риски при управлении праворульной машиной

Водитель праворульного автомобиля в России видит дорогу не с тех позиций, с которой задумывали организаторы дорожного движения. В этом заключается главный риск при управлении таким транспортом, сообщил «Татар-информу» член рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

«Когда ты едешь по правой полосе дороги и находишься справа, то при обгоне, приближаясь к осевой линии разметки, вся информативность твоих действий выстроена только исходя из того зеркала, которое стоит слева и смотрит вперед. Но в таком случае у тебя половина автомобиля "вываливается" близко к встречной полосе, чтобы ты смог увидеть, что там на встречке. Кроме того, у водителя такого автомобиля угол поля зрения расположен по-другому по отношению к общей схеме организации дорожного движения», – рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в России условия видимости светофоров также подстроены под расположение водителя слева.