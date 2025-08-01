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Общество 1 августа 2025 16:58

Автоэксперт рассказал, с какими проблемами чаще сталкиваются владельцы китайских машин

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Наиболее проблемные места в китайских автомобилях – коробка передач и панель мультимедиа. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт, член комиссии при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

«В китайских авто часто нагревается мультимедиа, система отключается, и с экрана все пропадает. Такая проблема достаточно распространена у некоторых китайских марок», – рассказал автоэксперт.

Также, по словам эксперта, «слабым звеном» китайских авто служит коробка передач. По его мнению, в «китайцах» коробки передач заменяются чаще, чем у машин из других стран.

Но в целом, как отметил Попов, эти недостатки не оказывают серьезного влияния на качество машин из КНР.

#автомобиль #автомобили #Китай
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