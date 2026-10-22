Автоэксперт Попов рассказал, как проверить аккумулятор перед зимой

Современные автомобильные аккумуляторы в большинстве случаев не требуют обслуживания с доливом воды или электролита. Перед холодным сезоном водителям стоит оценить состояние батареи по ее емкости и пусковому току. Об этом RT рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

По словам специалиста, проверить аккумулятор перед зимой можно косвенным способом – с использованием нагрузочной вилки. Это специальное реостатное устройство подключает нагревательный прибор и позволяет оценить ток, который выдает батарея, а также время его сохранения.

Отмечается, что эти показатели помогают понять, как аккумулятор поведет себя в холодный период. Эксперт уточнил, что нагрузочная вилка дает косвенный индикатор состояния аккумуляторной батареи.

При этом привычные действия с электролитом для многих современных моделей больше неактуальны, поскольку у них отсутствуют выкручивающиеся пробки, напомнил Попов. Он пояснил, что водителю не следует самостоятельно пытаться вскрывать корпус или восполнять уровень электролита, если конструкция этого не предусматривает.