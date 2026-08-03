Автоэксперт Попов рассказал, как подготовить машину к осени

После летних поездок автомобилю стоит уделить особое внимание перед наступлением осени. В первую очередь необходимо очистить радиатор от насекомых и другой органики, а также проверить воздушные фильтры и состояние проводки, рассказал RT автоэксперт Дмитрий Попов.

По его словам, летом на радиатор и лобовое стекло налипают комары, мошки, мухи и другие насекомые, которые находятся над поверхностью дороги. С наступлением влажной погоды органические остатки на радиаторе могут начать покрываться плесенью. В результате перед радиатором со временем образуется плотный слой загрязнений.

Попов рекомендовал уже в сентябре промыть радиатор с помощью мойки высокого давления. При этом делать это нужно аккуратно: установить небольшое давление, чтобы не повредить и не согнуть трубки, и тщательно смыть скопившуюся органику.

Еще один важный момент – воздушные фильтры. После летнего сезона эксперт советует проверить их и при необходимости заменить из-за накопившихся отложений.

Отдельное внимание, по словам Попова, стоит уделить автомобилям после поездок в южные регионы. Там встречается разновидность термитов, которая может повреждать виниловую изоляцию проводов. Поэтому после таких путешествий стоит проверить состояние проводки.

Кроме того, эксперт рекомендует тщательно вымыть лобовое стекло с мылом, чтобы удалить оставшиеся после летних поездок загрязнения.