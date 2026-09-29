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Общество 29 сентября 2026 15:48

Автоэксперт Попов рассказал, как часто нужно проходить техобслуживание ТС

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Периодичность технического обслуживания автомобиля определяется рекомендациями производителя и интервалами, прописанными в сервисной документации. Об этом «Татар-информу» рассказал автоэксперт, член рабочей группы при Правительстве РФ по вопросам безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

«Дилер и завод-изготовитель указывает в сервисной книжке рубежи прохождения техобслуживания. Например, на моей машине они указали, что техобслуживание нужно проходить раз в 10 тыс. км», – сказал собеседник агентства.

Эксперт отметил, что при определении необходимости обслуживания в первую очередь следует ориентироваться на фактический пробег машины. Год ее выпуска сам по себе не позволяет точно оценить степень износа основных узлов и агрегатов.

По словам специалиста, интенсивность эксплуатации у разных автомобилистов существенно отличается. Один владелец может проехать десятки тысяч километров всего за год, тогда как другому для такого же пробега потребуется несколько лет. Поэтому регламент обслуживания следует учитывать прежде всего с учетом километража, установленного производителем.

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