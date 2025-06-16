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Общество 16 июня 2025 09:30

Автоэксперт Попов рассказал историю право- и левостороннего движения

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История правостороннего и левостороннего движения в разных странах берет свое начало с традиции ношения холодного оружия. Об этом «Татар-информу» рассказал член рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

«В странах, где люди носили шпаги и сабли на левую сторону и выхватывали правой рукой, стали применять левостороннее движение. А в тех странах, у кого было принято носить саблю, шпагу с правой стороны, «зародилось» правостороннее движение», – рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что решения об организации движения были приняты для того, чтобы при разъезде всадники не задевали друг друга саблей.

#автомобиль #ПДД #движение #история
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