Автоэксперт Попов рассказал историю право- и левостороннего движения

История правостороннего и левостороннего движения в разных странах берет свое начало с традиции ношения холодного оружия. Об этом «Татар-информу» рассказал член рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

«В странах, где люди носили шпаги и сабли на левую сторону и выхватывали правой рукой, стали применять левостороннее движение. А в тех странах, у кого было принято носить саблю, шпагу с правой стороны, «зародилось» правостороннее движение», – рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что решения об организации движения были приняты для того, чтобы при разъезде всадники не задевали друг друга саблей.