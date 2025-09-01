Автоэксперт Попов раскритиковал негласное правило «пешеход всегда прав»

Фото: © «Татар-информ»

Парадигма о том, что водитель всегда виноват, а пешеход всегда прав приводит к неправильному пониманию пешеходами своего присутствия на дороге. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт, член рабочей группы при правительстве РФ в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

«Пешеходы неправильно понимают суть своего присутствия на дороге. Они очень часто принимают во внимание, что водитель всегда виновен, а пешеход всегда прав. Эта парадигма сложилась из статьи 10.79 гражданского кодекса, согласно которой водитель признается лицом, управляющим средством повышенной опасности и, как следствие, отвечает за все риски, которые могут возникнуть», – сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что некоторые пешеходы, руководствуясь этой парадигмой, даже не знают закона, в котором она прописана.

«Пешеходы что-то подобное слышали и от этого отталкиваются», – обратил внимание Попов.

Он подчеркнул, что помимо гражданского кодекса, существуют ПДД, согласно которым все участники дорожного движения обязаны соблюдать правила, относящиеся к ним.

«В самих правилах дорожного движения говорится о том, что все участники дорожного движения должны знать и соблюдать относящиеся к ним правила. Пешеходы же в большинстве своем эти правила не знают», – резюмировал спикер.