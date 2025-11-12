Автоэксперт Попов раскритиковал идею создать рейтинг автошкол

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Автоэксперт, эксперт рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов в комментарии «Татар-информу» назвал бесполезной идею создать рейтинг автошкол по количеству учеников, сдавших экзамен в ГИБДД с первого раза.

Напомним, что 13 ноября депутаты Госдумы планируют голосовать во втором чтении за введение поправок ФЗ №196. Согласно поправкам, МВД начнет создавать рейтинги автошкол.

«Этот рейтинг – совершенно бесполезная история. На него смотреть не надо совсем, потому что данный рейтинг будет создаваться на основе данных о том, какое количество выпускников сдали экзамен в ГИБДД с первого раза. Однако на том же теоретическом экзамене у будущих водителей проверяют не знание ПДД, а умение запоминать большие массивы цифр», – рассказал Попов.

Более того, экзамен по вождению, по его словам, и вовсе субъективен.

«Я часто получаю видео из разных городов России и вижу, какие требования предъявляют экзаменаторы к кандидатам в водители. У тех, кто принимает экзамен по вождению, уровень квалификации находится ниже плинтуса. Например, в городе Кирове инспектор утверждает, что правостороннее движение – это движение по правой стороне дороги. Такое ощущение складывается, что инспекторов ничему не учили и нигде не проверяли. Именно поэтому история с экзаменом в ГИБДД очень непростая, и на рейтинг автошкол смотреть не нужно», – сказал собеседник агентства.

При этом он добавил, что данный рейтинг создаст лишь «мистическую возможность управления спросом» по отношению к конкретной автошколе, но не более.