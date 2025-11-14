Автоэксперт Попов призвал при выборе автошколы не читать отзывы бывших учеников

Фото: © «Татар-информ»

При выборе автошколы не нужно читать отзывы учеников, прошедших там обучение. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт, эксперт рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

«Если бы я выбирал автошколу, то я ни в коем случае не читал бы отзывов, которые оставили ранее отучившиеся ученики. Дело в том, что нельзя ориентироваться на отзыв человека, который не знает, как должно проходить обучение в автошколе. У меня были ситуации, когда ученики хвалили автошколу и рассказывали, как много с ней провели занятий по вождению. В процессе разговора выяснялось, что занятий по вождению у ученика было всего 25 часов, хотя должно быть 56 часов. Именно поэтому отзывы – это не показатель качественной работы автошколы», – сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что при выборе будущему водителю надо прийти и посмотреть, как проходят теоретические и практические занятия.

«Нужно обратить внимание на следующие моменты: происходит ли разбор сложных дорожных ситуаций, происходит ли ознакомление в контексте организации дорожного движения или преподаватель просто решает с обучающимися экзаменационные билеты. На занятиях по вождению нужно посмотреть на инструктора: что и как он делает. Есть ли у автошколы своя площадка», – объяснил Попов.

Также он призвал внимательно читать договор, обратить внимание на количество часов по вождению и по теории, а также на стоимость обучения.

«Дело в том, что себестоимость программы обучения в автошколе составляет 53 тыс. рублей. Я эту стоимость рассчитал еще в прошлом году. А у нас на каждом углу автошколы предлагают свои услуги за 25-30 тыс. рублей. Скорее всего, за такие деньги человека не научат ездить, а лишь предложат поучаствовать в коррупционной игре», – резюмировал автоэксперт.