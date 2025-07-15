Автоэксперт Попов предупредил о рисках езды на машине с большими колесными дисками

Колеса с дисками большого диаметра и низкопрофильной резиной практически никак не влияют на управляемость автомобиля и в основном ставятся для «понтов». Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт, член комиссии при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

«В целом это просто «понты». По большому счету на управляемость и устойчивость автомобиля на дороге такой тюнинг влияет не особенно сильно», – сказал собеседник агентства.

При этом он предупредил, что если у колесного диска узкая посадка, то на ямах колесо будет работать лучше, потому что запас по деформации у «надувной подушки» колеса будет больше.

«Если же человек ставит диск большого диаметра, то резиновая надувная часть колеса будет меньше, и по глубоким ямам такое колесо не очень хорошо себя поведет. Водителя ждут расколотые и погнутые диски», – резюмировал Попов.