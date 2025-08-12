Автоэксперт Попов предупредил об опасности долгого простоя машины

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Если автомобиль долго стоит без движения, то может начаться обсыхание в поршневой группе. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт, член рабочей группы при Правительстве РФ в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. Отметим, что речь идет о ситуации, когда человек ездит на машине, например, только на дачу с июня по август, а все остальное время транспортное средство не эксплуатируется.

«Возможно глобальное обсыхание, например, в поршневой группе. Она обсохнет, и туда будет попадать через воздухозаборник влажный воздух. Как следствие, на зеркале цилиндра начнет формироваться коррозия», – сказал собеседник агентства.

Также он призвал не ставить машину на долгую стоянку в гараж.

«Предположение о том, что если автомобиль хранится в гараже, то ничего с ним не случится, – это ошибка. Лучше уж тогда на морозе его хранить на улице. В гараже перепады температур более заметны: там сосредотачивается воздух, крыша то нагревается, то остывает, и автомобиль туда-сюда гуляет», – подчеркнул Попов.

Еще автоэксперт рекомендовал не затягивать стояночный тормоз при длительной стоянке автомобиля.

«С тормозными колодками при длительной стоянке автомобиля ничего не произойдет, если они не прижаты к тормозным дискам и барабанам. Если же они прижаты, то могут прикипеть. Поэтому, если уж вы ставите автомобиль на долгую стоянку, не затягивайте стояночный тормоз, чтобы не пришлось кувалдой отбивать тормозные колодки. Коррозия, конечно, при редкой эксплуатации на них появится, но ее при первом торможении сдувает сразу же», – объяснил эксперт.

В остальном ничего страшного с машиной не случится, если на ней редко ездить. Например, сальники и прочие резиновые изделия, по мнению Попова, не так сильно рассыхаются, как думают некоторые автолюбители.

«Я не думаю, что они так сильно рассыхаются, потому что они, с одной стороны, маслом смачиваются, а с другой стороны, остаются сухими», – резюмировал спикер.